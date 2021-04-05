Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, хотел бы проводить бои в Австралии.
«Что дальше, решать моим промоутерам. Но хочется настоящих боев. И чтобы они проходили здесь, в Австралии», – цитирует Цзю-младшего BoxingScene. Под настоящими он, вероятно, имеет в виду поединки за титулы.
В декабре 26-летний Тим говорил, что хотел бы провести один из боев 2021 года в России.
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- 31 марта Тим Цзю победил Денниса Хогана и стал претендентом на пояс WBO.
- Статистика боксера – 18 побед и 0 поражений.
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