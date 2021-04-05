Опубликовано 05/04/2021 в 12:05 GMT | Обновлено 05/04/2021 в 12:05 GMT

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, хотел бы проводить бои в Австралии.

«Что дальше, решать моим промоутерам. Но хочется настоящих боев. И чтобы они проходили здесь, в Австралии», – цитирует Цзю-младшего BoxingScene . Под настоящими он, вероятно, имеет в виду поединки за титулы.

В декабре 26-летний Тим говорил , что хотел бы провести один из боев 2021 года в России.

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31 марта Тим Цзю победил Денниса Хогана и стал претендентом на пояс WBO.

Статистика боксера – 18 побед и 0 поражений.

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