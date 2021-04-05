На 85-м году жизни скончался известный комментатор Владимир Гендлин. Журналист перенес коронавирус, но не заметил болезни, из-за чего у него развилась пневмония.

9 марта у Гендлина случился обширный инфаркт, в тот же день он перенес две операции, а спустя неделю выписался из больницы. Позже комментатор почувствовал себя плохо. Сначала тесты на ковид не показали наличие антител, однако 26 марта один из них оказался положительным. 4 апреля Гендлина перевели на ИВЛ, сообщают «Ведомости»

Владимир Гендлин является мастером спорта по боксу, он провел 51 бой на любительском ринге и в 50 из них победил.

После завершения спортивной карьеры был президентом клуба «Ред Старз» и генеральным менеджером Союза боксеров России.

Гендлин – автор документальных фильмов о таких известных боксерах, как Константин Цзю, Олег Маскаев и Сергей Артемьев.

С 1994-го по 2016-й журналист комментировал бои на каналах НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 года также на «Первом канале».

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