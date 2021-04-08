Фонд российского боксера Александра Поветкина задолжал 30 миллионов рублей за просроченную аренду.

По информации телеграм-канала Mash , фонд снял в Москве здание и сдавал его предпринимателям. Площадь Поветкину сдавало ООО «РЭМ», а эта организация, в свою очередь, снимала помещение у московских властей. В 2019 году «РЭМ» разорвало контракт с боксером и потребовало расплатиться, но фонд не съехал.

В итоге у Поветкина и его представителей накопился долг в 30 миллионов рублей, так как собственные арендаторы не платят Александру. Теперь «РЭМ» судится с его фондом, а представители Поветкина – с предпринимателями.

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Статистика 41-летнего Поветкина в профессиональном боксе – 36 побед, три поражения и одна ничья.

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