Фонд российского боксера Александра Поветкина задолжал 30 миллионов рублей за просроченную аренду.
По информации телеграм-канала Mash, фонд снял в Москве здание и сдавал его предпринимателям. Площадь Поветкину сдавало ООО «РЭМ», а эта организация, в свою очередь, снимала помещение у московских властей. В 2019 году «РЭМ» разорвало контракт с боксером и потребовало расплатиться, но фонд не съехал.
В итоге у Поветкина и его представителей накопился долг в 30 миллионов рублей, так как собственные арендаторы не платят Александру. Теперь «РЭМ» судится с его фондом, а представители Поветкина – с предпринимателями.
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