Опубликовано 11/04/2021 в 05:43 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 05:44 GMT

Максим Власов проиграл американцу Джо Смиту-младшему и не смог завоевать вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Бой продлился максимально долго – 12 раундов, после чего судьи признали победителем Смита – 115:112, 115:113, 114:114.

Это вызвало возмущение у менеджера российского боксера Олега Богданова.

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«Я однозначно не согласен с решением судей. Его можно назвать правильным, если посчитать наоборот. Ребята, по всей видимости, перепутали углы. Власов однозначно выиграл этот бой, он доминировал на протяжении практически всего поединка, уступив в нескольких раундах. Решение было ожидаемым – все-таки бой проходил в США против американского боксера, и они, видимо, все билеты на бой с Бетербиевым продали», – сказал Богданов «Р-Спорту».

34-летний Власов проиграл четвертый бой при 45 победах.

Сразу победы Смита промоушн Top Rank сообщил, что американец хочет бой с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

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