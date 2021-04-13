Тайсон Фьюри поздравил своего давнего врага Диллиана Уайта с реваншем в поединке с Александром Поветкиным.

«Я смотрел бой. Думаю, что он хорошо справился и справедливо победил. Но, честно говоря, Поветкин выглядел на 110 лет – так, будто уже закончил. Он едва держался на ногах. Тем не менее, Уайт все же отправил его в нокаут, так что все по-честному. Я здесь не для того, чтобы оценивать чьи-то выступления.

«Я не критиковал его, когда он как следует получал по подбородку, и не собираюсь критиковать его теперь, когда он победил. Я честен по отношению к этому парню», – сказал Фьюри в интервью Behind The Gloves.

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Статистика 41-летнего Поветкина в профессиональном боксе – 36 побед, три поражения и одна ничья. Последний бой Русский Витязь проиграл Диллиану Уайту 27 марта.

Чемпион WBC, В феврале 2020 года Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и готовится к бою против Энтони Джошуа.

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