Опубликовано 18/04/2021 в 05:48 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 05:48 GMT

Бой между российским боксером Андреем Сироткиным и обладателем чемпионского титула WBO European в среднем весе британцем Дэнни Дигнумом завершился вничью.

Поединок состоялся в Болтоне (Великобритания) и продлился 10 раундов. Судьи вынесли раздельное решение, не выявляющее победителя – 95:96, 96:94, 95:95.

Статистика 36-летнего Сироткина – 19 побед, одна ничья и одно поражение.

Дигнум также не имел ничейных результатов. Теперь в его активе 19 побед, одна ничья и ноль поражений.

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