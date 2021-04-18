Американский боксер Деметриус Андраде провел защиту чемпионского пояса в среднем весе по версии WBO.

Поединок против британца Лиама Уильямса состоялся на вечере бокса во Флориде (США). Бой продлился все 12 раундов, судьи отдали победу Андраде единогласным решением. Во втором раунде его соперник побывал в нокдауне.

Американец одержал 30-ю победу, у британца – третье поражение.

В этой же весовой категории титулами по версиям IBF и IBO владеет боксер из Казахстана Геннадий Головкин.

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