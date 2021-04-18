Опубликовано 18/04/2021 в 07:17 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 07:17 GMT

Блогер Джейк Пол одержал победу в боксерском поединке против экс-бойца смешанных единоборств Бена Аскрена. Бой состоялся в рамках шоу Triller Fight Club.

36-летний Аскрен, бывший чемпион Bellator и ONE FC, впервые вышел на боксерский ринг и не продержался даже одного двухминутного раунда из восьми. Пол ударил справа и отправил оппонента в тяжелый нокдаун. Судьи остановили поединок.

Бокс Андраде защитил титул WBO в весе Головкина ЧАС НАЗАД

Джейк Пол набрал популярность на ютьюбе. Позже вслед за братом, Логаном Полом, он стал проводить выставочные бои и победил уже в трех.

Аскрен завершил карьеру в MMA в 2019 году. Его статистика – 19 побед, два поражения и один несостоявшийся бой.

Бокс Сироткин и Дигнум свели бой вничью 2 ЧАСА НАЗАД