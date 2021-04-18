На боксерском турнире «Время Легенд 6» состоялся бой между Асланом Биттировым и Адамом Кадыровым. Во втором раунде после размена судья остановил поединок и зафиксировал нокдаун у Биттирова.

Арбитр посчитал до 10, а секунданты Биттирова выбросили в ринг белое полотенце. 13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили победу техническим нокаутом и вручили пояс. После поединка Адама поздравил с победой чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев.

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Бой проходил на любительском уровне и был трехраундовым.

При взвешивании весы под Адамом Кадыровым показали 61 кг, а под Асланом Биттировым – 58,7 кг.

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