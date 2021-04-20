Первый турнир под эгидой компании GAZFIGHT пройдет 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Впервые он будет состоять не только из традиционных поединков главных претендентов и мощного андеркарда, но и будет дополнен грандиозной шоу-программой. Первый турнир станет настоящим прорывом чистого спорта в мир индустрии развлечений, а в будущем шанс принять участие в следующих турнирах с помощью системы отборочных боев будет у каждого российского боксера.

Идею создания турнира прокомментировал один из его отцов, рэпер Баста:

«Каждый раз, когда я начинал что-то делать, меня спрашивали «зачем», «почему»? Когда я пошел в музыкальную школу, меня спрашивали, почему аккордеон? Когда я начал заниматься рэпом, папа спрашивал меня, почему рэп? Сейчас спрашивают про GAZFIGHT. Мы с моим тренером, с людьми из мира бокса много разговаривали о том, что можно сделать, что увлекательного придумать, чтобы этот замечательный вид спорта стал еще популярнее. И родилась такая идея, которую мы обсуждали на протяжении года. Как сделать так, чтобы это было круто».

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Баста (фото – пресс-служба GAZFIGHT) Фото: Other Agency

«Со своей стороны могу сказать, что на рынок зашел очень крутой, мощный игрок и это только начало. Начало большой игры», – добавил Алексей Титов, спортивный директор GAZFIGHT.

В главной схватке вечера Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов сойдутся за право участвовать в финальном бою на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight. Этот бой также может пройти в России, так что ставка в центральном бою — возможность в буквальном смысле навсегда вписать свое имя в историю мирового бокса. Победитель боя Кудряшов-Романов станет первым участником финала в недавно санкционированной WBC весовой категории.

– Могу сказать «спасибо» президенту WBC за открытие новой весовой категории. Для меня «бриджервейт» очень комфортный вес, мне не надо специально сгонять или набирать килограммы, поэтому я чувствую себя очень комфортно. И уверен, что в этой категории я смогу полностью раскрыться и показать все, на что я способен, – отметил Дмитрий Кудряшов.

– Я думаю, ринг все покажет. Все в этот вечер будет в ринге, – ответил его соперник Евгений Романов.

Боксерская организация WBC санкционировала новую весовую категорию Bridgerweight в конце прошлого года, увеличив количество весовых категорий с 17 до 18. Дивизион был назван в честь Бриджера Уокера – шестилетнего мальчика, который в летом 2020 года защитил сестру от нападения собаки. Пострадавшему Уокеру впоследствии наложили на разорванную щеку 90 швов. Громкая история разлетелась по американским медиа, а глава Всемирного Боксерского Совета Маурисио Сулейман вручил Бриджеру пояс почетного чемпиона.

Помимо событий на ринге, гостей вечера ждет масштабное шоу, выступления и поддержка звезд: на сцену выйдут Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG и другие артисты.

Дмитрий Кудряшов – чемпион по версиям WBC Silver (2016—2018), WBA International (2014—2016) и чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012—2015) в первом тяжелом весе. Он одержал 24 победы (23 – нокаутом) при 3 поражениях.

Евгений Романов – обладатель титула WBO Global в тяжелом весе. В 2008 году еще на любительском уровне нокаутировал Деонтея Уайлдера.

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