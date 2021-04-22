Стала известна дата поединка между легендарным боксером Флойдом Мэйуэзером и ютьюб-блогером Логаном Полом.
Выставочный бой между Мэйуэзером и Полом ориентировочно запланирован на 5 июня, сообщает журналист The Athletic Майк Коппингер в твиттере. Изначально встреча должна была состояться 21 февраля, но была перенесена из-за коронавируса.
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- Последний бой Мэйуэзера состоялся 31 декабря 2018 года, когда американец в выставочном боксерском поединке победил японца Теншина Насукаву.
- Логан Пол в последнем поединке бился с блогером KSI, бой завершился вничью.
- Младший брат Логана Пола, Джейк Пол, провел поединок с бойцом Беном Аскреном и победил нокаутом в первом раунде.
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