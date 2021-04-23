Адам Кадыров, сын главы чеченской республики Рамзана Кадырова, прокомментировал победу на боксерском турнире в Грозном, которую медиа назвали странной.
13-летний Адам бился против Аслана Биттирова, в ходе обмена ударами рефери остановил бой, а из угла Биттирова выбросили полотенце. Кадыров-младший заявил, что готов дать сопернику реванш.
«Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я недоволен этим. Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу», – цитирует Адама Русская служба BBC.
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- Бой проходил на любительском уровне и был трехраундовым.
- При взвешивании весы под Адамом Кадыровым показали 61 кг, а под Асланом Биттировым – 58,7 кг.
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