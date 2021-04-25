Стала известна дата следующего поединка украинского боксера Василия Ломаченко – бывшего чемпиона мира в трех дивизионах.
26 июля 2021 года 33-летний Ломаченко встретится с японцем Масайоси Накатани, бой состоится в Лас-Вегасе. Об этом украинец официально сообщил в инстаграме.
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- Статистика Василия в профессиональном боксе – 14 побед и два поражения.
- Последний бой он провел в октябре 2020 года против американца Теофимо Лопеса и уступил, потеряв титулы по версиям IBF, WBO и WBA Super.
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