Стала известна дата следующего поединка украинского боксера Василия Ломаченко – бывшего чемпиона мира в трех дивизионах.

26 июля 2021 года 33-летний Ломаченко встретится с японцем Масайоси Накатани, бой состоится в Лас-Вегасе. Об этом украинец официально сообщил в инстаграме.

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Статистика Василия в профессиональном боксе – 14 побед и два поражения.

Последний бой он провел в октябре 2020 года против американца Теофимо Лопеса и уступил, потеряв титулы по версиям IBF, WBO и WBA Super.

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