Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат скончался после операции на головном мозге.

Спортсмен потерял сознание в третьем раунде поединка в весовой категории до 81 кг против Андрея Виноградова из Эстонии. Инцидент произошел на молодежном чемпионате мира в Польше. Аль-Свайсат был госпитализирован и перенес операцию по удалению гематомы головного мозга, после чего находился в отделении интенсивной терапии. Спустя 11 дней Международная ассоциация бокса (AIBA) сообщила о кончине спортсмена.

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Иорданцу Рашеду Аль-Свайсату было 19 лет.

Как сообщает Mirror, инцидент расследует полиция, чтобы выяснить: была ли получена травма во время боя или проблемы со здоровьем были у боксера еще до выхода на ринг.

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