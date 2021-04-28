Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что готовится к реваншу с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Ленноксом Льюисом.
«Я собираюсь драться с Льюисом. Сентябрь», – цитирует 54-летнего боксера TMZ Sports.
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В феврале Леннокс Льюис , что открыт для предложений о встрече с Тайсоном на ринге, но только «если этого хочет публика».
- В июне 2002-го Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде. И вот спустя 19 лет Тайсон настроен на реванш.
- Ранее Железный Майк вел переговоры о матче-реванше с Эвандером Холифилдом 29 мая в Майами, но стороны не смогли уладить финансовый вопрос.
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