Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, как его старшего брата похитили в 2018 году. Инцидент произошел в Мексике, и спортсмен вел с преступниками переговоры в течение трех дней.

«По телефону я договорился обо всем – я договорился обо всем для его освобождения. Три дня я вел переговоры с этими задницами, чтобы они его отпустили. Три дня! Вот почему я больше не нахожусь в Мексике, потому что это небезопасно», – сказал Канело на ютьюб-шоу In Depth with Graham Bensinger

Боксер отметил, что похищение произошло за несколько дней до его поединка с Рокки Филдингом. Он не раскрыл условий, на которых похитители согласились отпустить родственника.

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Альварес победил Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде.

Рекорд Канело в профессиональном боксе – 55 побед, две ничьи и одно поражение.

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