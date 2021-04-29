Мексиканский боксер Сауль Альварес рассказал, как его старшего брата похитили в 2018 году. Инцидент произошел в Мексике, и спортсмен вел с преступниками переговоры в течение трех дней.
«По телефону я договорился обо всем – я договорился обо всем для его освобождения. Три дня я вел переговоры с этими задницами, чтобы они его отпустили. Три дня! Вот почему я больше не нахожусь в Мексике, потому что это небезопасно», – сказал Канело на ютьюб-шоу In Depth with Graham Bensinger.
Боксер отметил, что похищение произошло за несколько дней до его поединка с Рокки Филдингом. Он не раскрыл условий, на которых похитители согласились отпустить родственника.
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- Альварес победил Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде.
- Рекорд Канело в профессиональном боксе – 55 побед, две ничьи и одно поражение.
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