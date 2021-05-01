Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.
Поединок против британца Крэйга Ричардса состоялся на вечере профессионального бокса в Манчестере (Англия). Бой продлился все 12 раундов, судьи отдали победу Биволу единогласным решением – 118:110, 115:114, 115:113.
Бокс
«Вел переговоры 3 дня». Канело спас брата от похитителей
- Бивол в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года.
- Статистика 30-летнего Дмитрия – 18 побед, из них 11 нокаутом, и ни одного поражения.
- Следующим соперником российского боксера может стать мексиканец Хильберто Рамирес.
Бокс
Тайсон: «Буду драться с Льюисом в сентябре»
Бокс
19-летний боксер скончался спустя 10 дней после боя на МЧМ