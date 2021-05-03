Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо обвиняется в убийстве беременной любовницы.

27-летняя Кейшли Родригес не пришла на работу 29 апреля. В тот же день она в последний раз общалась с матерью. Спустя два дня тело девушки было найдено в лагуне недалеко от Сан-Хуана. Родригес находилась на втором месяце беременности и собиралась показать результаты теста Феликсу Вердехо – их встреча должна была состояться 29 апреля. Вердехо женат и имеет маленькую дочь, но знал Родригес со средней школы и поддерживал с ней связь. «Он угрожал ей и раньше, чтобы она не рожала и сделала аборт, потому что у него есть семья, он боксер и общественный деятель», – заявила мать погибшей Ортис Ривера.

2 мая Вердехо сдался полиции, ему были предъявлены обвинения в похищении и убийстве Родригес. По информации The Washington Post , перед убийством боксер нанес девушке несколько ударов по лицу и сделал укол из шприца, наполненного неопознанным веществом. Затем связал руки и ноги Родригес проволокой и привязал к ней тяжелый блок, после чего сбросил с моста.

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Убийство Родригес вызвало протесты в Пуэрто-Рико и лавину сообщений в социальных сетях, осуждающих насилие в отношении женщин. Сотни людей 2 мая собрались у моста, где было найдено тело девушки, чтобы потребовать правосудия для нее и других убитых женщин. Некоторые бросали цветы в воду.

Вердехо представлял Пуэрто-Рико на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В четвертьфинале турнира он уступил украинцу Василию Ломаченко.

Статистика Вердехо в профессионалах – 27-2 при 17 нокаутах.

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