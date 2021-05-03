Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев возобновляет карьеру после вынужденной паузы из-за обвинений в применении допинга.

В январе 2021 года Ковалев должен был провести бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, но из-за положительного допинг-теста россиянина поединок был отменен. Возвращение на ринг стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов – этого требуют правила Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA), которая осуществляет контроль за соблюдением антидопинговых правил в боксе и ММА.

«Сергей сдал необходимое количество тестов, результат отрицательный», – сообщили ТАСС в команде спортсмена.

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Ковалев – единственный в истории россиянин, удостоенный звания лучшего боксера года по версии The Ring.

Сергей провел 39 боев, в которых одержал 34 победы, из них 29 – нокаутом. Один поединок завершился вничью, четыре боя Ковалев проиграл.

В последний раз боксер выходил на ринг 2 ноября 2019 года и проиграл мексиканцу Саулю Альваресу.

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