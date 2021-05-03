Украинский боксер Александр Усик выложил фото в церковном облачении и поздравил православных с Пасхой.
«Христос Воскрес. Всех со светлым праздником Пасхи. Мира, добра, любви», – написал Усик под фотографией в инстаграме.
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- 7 января Усик поздравил православных с Рождеством в рясе священника.
- Усик – обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе.
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