Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев следующий поединок проведет с обладателем пояса WBO Джо Смитом-младшим. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
«Артур Бетербиев проведет бой против Джо Смита осенью. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в «Мэдисон-сквер-гарден». Хотелось бы, чтобы в зале были болельщики, но возможны корректировки», – приводит слова Арума ТАСС.
  • Боб Арум представляет интересы Артура Бетербиева.
  • На счету боксера из России 16 поединков и 16 побед в профессиональном боксе. Все бои завершились нокаутом.
  • Джо Смит-младший побеждал 27 раз (21 – нокаутом) в 30 боях.
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