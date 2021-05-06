Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, анонсировал следующий бой.
7 июля 26-летний Тим сразится с соотечественником из Австралии Майклом Зерафой. Поединок состоится в Австралии на арене «Ньюкасл Интертеймент Центр».
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- Цзю – непобежденный боксер. На профессиональном ринге он провел 18 победных боев (14 завершились нокаутом).
- В последнем поединке он выиграл у Денниса Хогана и стал претендентом на титул по версии WBO.
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