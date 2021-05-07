Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер и ютьюб-блогер Логан Пол провели пресс-конференцию перед боем, и все закончилось массовой потасовкой.

Флойд отвечал на вопросы журналистов, когда прямо перед ним появился Джейк Пол – младший брат Логана. Мужчины обменялись оскорблениями, а потом Пол сорвал с Мэйуэзера кепку и убежал. Это перетекло в потасовку с участием обеих команд.

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Бой состоится 6 июня в Майами.

Последний бой Мэйуэзера состоялся 31 декабря 2018 года, когда американец в выставочном боксерском поединке победил японца Теншина Насукаву.

Логан Пол в последнем поединке бился с блогером KSI, бой завершился вничью.

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