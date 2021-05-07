Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал спорный итог боя Адама Кадырова, сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Во-первых, это неправильная остановка. Это вопрос к рефери и к углу. Исключительно. Я натыкался на комментарии. Мне не по себе, когда кто-то Адама ругает. Этот парень-то ни при чем. Аслан тоже ни при чем, они оба поднялись на ринг драться.

Купленный ли это был бой? Мы можем лишь гадать об этом. Такое впечатление, что угол Аслана выбросил полотенце от страха. А рассуждать о том, купленным ли был бой, – это не моя тема. Если бы я видел факт передачи денег, то другое дело, но это не так», – заявил Исмаилов в эфире телеканала «Матч! Боец».

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13-летний Адам бился против Аслана Биттирова. В ходе обмена ударами рефери остановил бой, а из угла Биттирова выбросили полотенце.

Бой проходил на любительском уровне и был трехраундовым.

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