Российский боксер Магомед Курбанов завоевал титул международного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Курбанов встречался с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе британцем Лиамом Смитом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей: 115-113, 115-113, 117-112. Эта победа позволит 25-летнему боксеру занять вторую строчку в рейтинге WBO – ранее он располагался на пятом месте.

Победа над Смитом стала 22-й в карьере Курбанова, 13 из них были одержаны нокаутом. На ринге он еще не проигрывал.

Следующий поединок Магомед планирует провести с Тимом Цзю.

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Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

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