Российский боксер Магомед Курбанов завоевал титул международного чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.
Курбанов встречался с бывшим чемпионом мира в первом среднем весе британцем Лиамом Смитом. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей: 115-113, 115-113, 117-112. Эта победа позволит 25-летнему боксеру занять вторую строчку в рейтинге WBO – ранее он располагался на пятом месте.
- Победа над Смитом стала 22-й в карьере Курбанова, 13 из них были одержаны нокаутом. На ринге он еще не проигрывал.
- Следующий поединок Магомед планирует провести с Тимом Цзю.
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