Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес победил чемпиона WBO Билли Джо Сондерса. Поединок завершился после восьми раундов техническим нокаутом.
Тренер Сондерса отказался выпускать британца на девятый раунд из-за травмы глаза – после боя выяснилось, что боксер сломал орбитальную кость, сообщает DAZN.
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  • Поединок проходил в Арлингтоне на арене AT&T Stadium.
  • Канело одержал 56-ю победу, его рекорд – 56-1-2.
  • Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах.
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