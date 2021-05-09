Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес победил чемпиона WBO Билли Джо Сондерса. Поединок завершился после восьми раундов техническим нокаутом.

Тренер Сондерса отказался выпускать британца на девятый раунд из-за травмы глаза – после боя выяснилось, что боксер сломал орбитальную кость, сообщает DAZN.

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Поединок проходил в Арлингтоне на арене AT&T Stadium.

Канело одержал 56-ю победу, его рекорд – 56-1-2.

Сондерс потерпел первое поражение в карьере при 30 победах.

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