Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBC, WBA и WBO Сауль Альварес вызвал на поединок чемпиона IBF Калеба Планта.

«Планирую собрать все пояса. Калеб Плант, я иду за тобой!» — приводит слова Канело Matchroom Boxing в твиттере

Сауль Альварес победил чемпиона WBO Билли Джо Сондерса. Поединок завершился после восьми раундов техническим нокаутом. Сондерс получил перелом орбитальной кости.

Канело одержал 56-ю победу, его рекорд – 56-1-2.

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