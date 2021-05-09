Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBC, WBA и WBO Сауль Альварес вызвал на поединок чемпиона IBF Калеба Планта.
«Планирую собрать все пояса. Калеб Плант, я иду за тобой!» — приводит слова Канело Matchroom Boxing в твиттере.
- Сауль Альварес победил чемпиона WBO Билли Джо Сондерса. Поединок завершился после восьми раундов техническим нокаутом. Сондерс получил перелом орбитальной кости.
- Канело одержал 56-ю победу, его рекорд – 56-1-2.
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