Поединок между боксерами-тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии. Подробности о проведении боя сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.
«Сделка заключена. Теперь мы переходим к более тонким деталям контракта», – приводит слова Хирна Sky Sports. Промоутер отметил, что поединок состоится 7 или 14 августа.
  • Энтони Джошуа обладает поясами WBA, IBF, WBO и IBO. Фьюри владеет чемпионским титулом по версии WBC.
  • Профессиональный рекорд Джошуа – 24 победы и одно поражение, Фьюри провел 35 боев, выиграл 30 и уступил в пяти.
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