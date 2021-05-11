Поединок между боксерами-тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии. Подробности о проведении боя сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

«Сделка заключена. Теперь мы переходим к более тонким деталям контракта», – приводит слова Хирна Sky Sports . Промоутер отметил, что поединок состоится 7 или 14 августа.

Энтони Джошуа обладает поясами WBA, IBF, WBO и IBO. Фьюри владеет чемпионским титулом по версии WBC.

Профессиональный рекорд Джошуа – 24 победы и одно поражение, Фьюри провел 35 боев, выиграл 30 и уступил в пяти.

Бокс Мэйуэзер хочет провести реванш с Конором ВЧЕРА В 08:44

Бокс «Я иду за тобой!» Канело назвал следующего соперника 09/05/2021 В 09:28