Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что объединительный поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится 14 июня в Саудовской Аравии. Ранее Хирн называл две даты – 7 и 14 июня, но теперь остановился на более позднем слоте.

«В Аравии хотят построить новый закрытый стадион. В августе в 23:00 там около 23 градусов жары, поэтому организаторы хотят возвести что-то очень, очень особенное. В прошлый раз перед боем Энди Руиса они построили арену на 18 тысяч зрителей за семь недель. Сейчас будет похожая система.

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У шейхов есть возможность сделать что-то в закрытом помещении, но они хотят создать нечто, что поразит планету. Хотят построить стадион чисто для боя Фьюри с Джошуа», – заявил Хирн в эфире Sky Sports (цитата по The Sun ).

В поединке двух тяжеловесов на кону будут стоять сразу шесть поясов чемпиона мира в тяжелом весе. Со стороны Джошуа это будут титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, со стороны Фьюри – WBC и The Ring.

Тайсон еще ни разу не проигрывал в профессиональной карьере, у него 30 побед и одна ничья в 31 поединке. Энтони в июне 2019-го сенсационно уступил Энди Руису, но вернул титулы в реванше и идет на вин-стрике из двух боев.

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