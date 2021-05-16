Британский боксер Джошуа Буатси победил техническим нокаутом французского спортсмена Даниэля Дос Сантоса.

Сначала 28-летний Буатси отправил Дос Сантоса в нокдаун во втором раунде, а в четвертом закончил бой – рефери даже не стал открывать счет.

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Буатси – обладатель пояса WBA International в полутяжелом весе.

В поединке с Дос Сантосом он шестой раз защитил титул.

На Олимпиаде в Рио спортсмен завоевал бронзу в категории до 81 кг.

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