Британский боксер Джошуа Буатси победил техническим нокаутом французского спортсмена Даниэля Дос Сантоса.
Сначала 28-летний Буатси отправил Дос Сантоса в нокдаун во втором раунде, а в четвертом закончил бой – рефери даже не стал открывать счет.
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  • Буатси – обладатель пояса WBA International в полутяжелом весе.
  • В поединке с Дос Сантосом он шестой раз защитил титул.
  • На Олимпиаде в Рио спортсмен завоевал бронзу в категории до 81 кг.
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