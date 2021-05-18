Джеймс Али Башир, бывший тренер украинского боксера Владимира Кличко, заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе вернется на ринг.

«Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной и что теперь? Теперь никто уже не смеется. Я знаю Владимира Кличко. У меня с ним крепкие отношения. Я его хорошо знаю. На протяжении последних лет я постоянно приезжаю в Украину, даже после того, как Владимир якобы ушел из спорта. Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется? Но он тренируется, тренируется и тренируется. И я сказал себе, этот парень будет снова боксировать. Я говорил об этом в США. Все смеялись, но теперь никто не смеется.

Я думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Я уверен, что он вернется. Он вернется и побьет любого из трех больших парней — Джошуа, Фьюри и Уайлдера», – цитирует Башира «Чемпионат»

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Недавно 45-летний Кличко поделился фотографией, показав впечатляющую физическую форму.

Последний бой Кличко датирован апрелем 2010 года – он проиграл Энтони Джошуа.

Джордж Форман, вернувшись на ринг, стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Кличко 45 исполнилось в марте.

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