Попасть на поединок Флойда Мэйуэзера и Логана Пола теперь можно по VIP-пакетам – специальные предложения поступили в продажу в преддверии поединка.
Самый дешевый, бронзовый, пакет стоит 1 тысячу долларов, самый дорогой – 10 тысяч. За покупку преимума вы получаете билет в одном из первых пяти рядов, виртуальную встречу с Логаном Полом, перчатку, подписанную блогером, VIP-место на парковке и услуги консьержа.
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  • Поединок Мэйуэзера и Пола состоится 5 июня.
  • Бой должен бы пройти 21 февраля, но был перенесен из-за коронавируса.
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