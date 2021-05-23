Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой против американца Деонтея Уайлдера.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео, на котором непобедимый британский боксер ставит подпись под договором. Заключив договор, Король цыган отметил, что теперь Уайлдер должен сделать то же самое и тогда Фьюри размажет своего соперника на ринге.

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Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года в Лас-Вегасе и завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем также в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года, британец победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него чемпионский пояс WBC.

Статистика Фьюри: 30 побед и 1 ничья

Статистика Уайлдера: 42 победы, 1 ничья и 1 поражение.

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