Тренер по боксу Евгений Герасимов избил 14-летнего подростка и его отца за отказ от тренировок.

В спортзале мальчик не нашел общего языка с бывшим омоновцем Герасимовым: тот стремился его тренировать, а парень отказывался. Он пожаловался отцу, и тот позвонил тренеру, назвав его вымогателем. После разговора мужчины встретились очно: Герасимов сломал оппоненту челюсть, а потом побил и его сына.

Пострадавший попал в больницу и планировал подать на Герасимова заявление в полицию, но тот навестил его и посоветовал этого не делать. Боксер отрицает обвинения и утверждает, что отец и сын сами напали на него с кирпичом. Также подростку приходят записки с угрозами: «Мы знаем, где ты живешь, забьет битами тебя и твою семью. Мы знаем, где ты живешь». О произошедшем сообщает телеграм-канал Baza

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