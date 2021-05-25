Стали известны подробности боя между боксером из Украины Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO, британцем Энтони Джошуа.
Как сообщил промоутер британца Эдди Хирн, ивент может пройти 21 или 28 августа. Для проведения поединка рассматриваются два лондонских стадиона – «Уэмбли» и домашняя арена «Тоттенхэма». Также Хирн рассказал, что Джошуа рассматривает возможность реванша с Диллианом Уайтом и третий бой против Энди Руиса.
  • WBO официально санкционировала бой Джошуа – Усик 22 мая.
  • У сторон есть 10 дней, чтобы договориться о поединке.
  • Усик – официальный претендент на титул WBO.
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