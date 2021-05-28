Казахстанский журналист Айдын Кожахмет в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru поделился мнением о значимости боксера Геннадия Головкина для страны.

– В Казахстане рождаются классные комики – Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев, артисты – Скриптонит и Jah Khalib. А среди известных спортсменов давно никого не было. Из действующих только Геннадий Головкин. И все.

– Вот скоро закончится Головкин, закончится и спорт в Казахстане. Что дальше? Будем ждать нового Головкина. Спортивная журналистика актуальна лишь тогда, когда актуален сам спорт, достижения в нем, звезды. Именно звезды двигают эту индустрию. И мы сейчас вынуждены обсасывать инстаграмы популярной в Азии волейболистки Сабины Алтынбековой и бойца ММА Куата Хамитова. Они хайповые, благодаря им легко нагонять трафик. Но как спортсмены и Сабина, и Куат – весьма средние, – считает Кожахмет.

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Головкин – действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Следующий поединок боксер из Казахстана проведет 28 декабря 2021 года против японца Рёты Мураты.

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