Украинский боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко проведет поединок против француза Невфеля Уата. Поединок состоится 12 июня в Киеве.
Уата приходится двоюродным братом нападающему «Реала» и сборной Франции Кариму Бензема.
- 35-летний боксер принимал участие в Олимпийских играх 2008 года, где в четвертьфинале проиграл украинцу Вячеславу Глазкову.
- На профессиональном уровне Уата начал выступать с лета 2009 года. Он провел 21 бой, в 18 победил и в трех проиграл.
- Сиренко победил во всех 16 боях, 13 из них завершились нокаутами.
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