В США состоялись боксерские поединки за титулы WBC. В Калифорнии сражались представители легчайшего веса, в Неваде – легкого.

Француз Нордин Убаали защищал пояс в бою против 38-летнего филиппинца Нонито Донейра и потерпел поражение. Убаали дважды побывал в нокауте по ходу третьего раунда, а в четвертом снова оказался на настиле. На этот раз рефери остановили бой и отдали пояс Донейру, который не выходил на ринг с 2019 года.

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В Лас-Вегасе встретились легковесы Девин Хейни и Хорхе Линарес. Боксеры проводили комбинации с попеременным успехом, в итоге судьи предпочли Хейни единогласным решением: 116-112, 116-112 и 115-113.

Победа над Убаали стала для Донейра 41-й в профессиональном боксе. Он также потерпел шесть поражений.

Хейни остается непобежденным, его статистика – 26-0.

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