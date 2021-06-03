Боксерский поединок между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мэйуэзером и блогером Логаном Полом пройдет по необычным правилам.

Бой будет неофициальным, поэтому судей за пределами ринга не будет, а победа в поединке возможна только нокаутом, сообщает ESPN . По условиям Мэйуэзер должен уложиться в 72,5 кг, а Пол – в 86,2 кг.

Бой состоится 6 июня в Майами.

Последний бой Мэйуэзера состоялся 31 декабря 2018 года, когда американец в выставочном боксерском поединке победил японца Теншина Насукаву.

Логан Пол в последнем поединке бился с блогером KSI, бой завершился вничью.

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