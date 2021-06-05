Российский боксер в супертяжелом весе Александр Поветкин рассказал о проблемах со здоровьем после перенесенного коронавируса.
«Если говорить об обследовании, которое я прошел после боя с Уайтом, то после коронавируса у меня появились проблемы в том, что сильно были задеты сосуды. А сейчас пролечился, и вроде все нормально. Буду еще наблюдаться.
Также в бою получил травму руки – сломан палец. Не знаю, серьезно или нет. В принципе так побаливало, но ничего, нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и всё. А так Уайт молодец, выиграл. Если я буду боксировать, то постараюсь у него обязательно выиграть.
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Я пока не тренируюсь, прохожу курс восстановления, еще прокапываюсь. Пока не буду ничего говорить по карьере. Все зависит от здоровья. Лично я не хочу завершать, но будем смотреть. Когда приму окончательное решение? Посмотрим. Я честно не знаю. Все зависит от здоровья. Андрей Рябинский уже давно говорил, что хочет, чтобы я завершил карьеру. Трудно сказать, но организм требует бокса, тренировок, боев и всего этого», – приводит слова Поветкина «Р-Спорт».
  • Последний поединок в марте 2021 года Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвертом раунде.
  • Всего Александр провел 40 боев, 36 из них выиграл, три раза проиграл, один завершил вничью.
Поветкин завершит карьеру после нокаута от Уайта, хотя мог уйти ярко
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