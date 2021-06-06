Утром 7 июня состоится главный боксерский поединок года. На самом деле нет, но бой Флойда Мэйуэзера и Логана Пола абсолютно точно станет одним из самых просматриваемых в мире.

Что нужно знать о бое

Флойд Мэйуэзер – чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях – побьется с блогером Логаном Полом. На ютьюб-канале Пола больше 23 млн подписчиков, помимо видео боксерской тематики там выходят ролики с заголовками вроде «Я потратил 2 млн долларов на карточки покемонов».

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Логан Пол Фото: Instagram

Изначально схватка должна была состояться 20 февраля, но все перенесли из-за коронавируса. Пол уже проводил поединки по правилам бокса: в 2019 году он проиграл блогеру KSI раздельным решением. Флойду тоже не привыкать биться в выставочных боях. В 2017-м легенда победил Конора Макгрегора техническим нокаутом, а полтора года спустя одолел японца Тенсина Нацукаву, вырубив того на второй минуте боя.

Схватка 7 июня будет несанкционированной, потому что спортсмены выступят в разных весовых категорях. Мэйуэзер на взвешивании показал 72,5 кг, Пол – 86,1 кг. Блогер выше боксера на 15 сантиметров, и из-за бешеной разницы в габаритах бой не будет занесен никому в рекорд. Судей за пределами ринга не будет, а спортсмены подерутся в тренировочных перчатках на 12 унций. Отсутствие судей вносит еще одну корректировку: победить можно только нокаутом. Если поединок пройдет все восемь раундов, то будет объявлена ничья.

Вполне вероятно, после боя с Логаном Мэйуэзер побьется с его младшим братом, Джейком. Во время пресс-конференции Пол-джуниор украл у боксера кепку, из-за чего началась массовая драка. Позже Джейк Пол даже сделал тату с изображением той самой кепки. Сам Джейк тоже боксирует, и даже успешнее Логана: он уже побеждал баскетболиста Нэйта Робинсона, экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, а скоро сразится с бывшим чемпом UFC Тайроном Вудли.

Кто что сказал

Мэйуэзер: «Меня не просто так называют «Деньги». Я много лет тяжело трудился, чтобы достичь определенного уровня. Уровня, на котором любой мой бой является большим событием. Теперь я сторонник умной, а не тяжелой работы. Бой с Полом – это очень легкая задача, как легальное ограбление банка, так что я не мог от него отказаться. Я должен это сделать и сделаю это».

Пол: «Я собираюсь нокаутировать его и стать величайшим боксером на планете. Тогда я уйду на пенсию и не дам Флойду реванш. Он не знает, с кем выходит на ринг. Он действительно думает, что я всего лишь ютьюбер. Он действительно думает, что я фейковый боец. Думаю, что недооценка причинит Флойду боль».

Котировки букмекеров

Победа Флойда Мэйуэзера: 1,13

Ничья: 16,00

Победа Логана Пола: 7,50

Букмекеры убеждены, что блогер не причинит никакого вреда Флойду, несмотря на свои габариты. Если верите в маловероятный апсет, ставка с бешеным кэфом в 7,50 – хороший вариант.

Флойд Мэйуэзер и Логан Пол Фото: Getty Images

Полный кард вечера

Флойд Мэйуэзер – Логан Пол, выставочный бой

Баду Джек – Дервин Колина, полутяжелый вес

Джарретт Хёрд – Луис Ариас, первый средний вес

Чад Джонсон – Брайан Максвелл, выставочный бой

Где смотреть бой

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Рен ТВ». Трансляция начнется утром 7 июня в 6:00 по московскому времени. За текстовым онлайн можно будет следить на Eurosport.

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