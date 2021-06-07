Привет всем любителям бокса и блоггинга! Если вы не спите в ночь с 6 на 7 июня, значит, знаете, какое событие сегодня состоится. Легендарный боксер Флойд Мэйуэзер сразится с не менее великим блогером (23 млн подписчиков в ютьюбе, на секундочку) Логаном Полом!
Не будем говорить, кто фаворит поединка, это и так суперочевидно. Флойд перестанет быть Флойдом, если не переедет зазнайку Логана, но блогер какой-то слишком большой. Пока рубилово не началось, все об этих парнях и правилах поединка читайте здесь. А как начнется, трансляция попрет прямо тут!
Далее актуальные посты будут наверху.
Бокс
«Он выживал в бою со мной». Флойд и Пол прокомментировали ничью
6 ЧАСОВ НАЗАД
6:35. Спасибо, что следили за этим поединком с нами! Мы посмотрели что-то странное и необычное, но было круто! Бой Флойда Мэйуэзера и Логана Пола с вами смотрел я, Евгений Нарижный. До встречи!
6:34. Молодцы парни, красиво разыграли свои гонорары! Победителя по очкам тут не будет. Боксеры просто подрались и разошлись – кайф!
6:33. 10 секунд до конца, а Пол уже что-то доказывает Флойду, указывая на зрителей. Все, бой окончен.
6:32. В конце Логан Пол даже задвигался, а Флойд начал уклоняться. Эх.
6:31. Минута до конца боя! И никаких предпосылок к нокауту.
6:30. Обнимашки продолжаются, Пол выживает как может, скоро бороться начнет с Флойдом.
6:29. Восьмой раунд сейчас начнется! Из восьми! ЧТО ПРОИСХОДИТ.
6:28. Логан дышит, как французский бульдог после пробежки. И концентрация внимания потеряна абсолютно.
6:27. Либо ожидания были слишком высокими! Флойд уже прижал Логана к углу ринга, Пол уже не знает, куда ему деваться.
6:26. Логан стучит Флойду по ребрам. Боксеры очень тухлый поединок нам показывают.
6:25. Седьмой раунд сейчас начнется. Мэйуэзеру в принципе вообще все равно, даже если не нокаутирует, ничьи не будет, в рекорд ничего не заносят. Просто изи мани!
6:24. Логан смешнючие джебы проводит, такими и ребенка не вырубить. Просто чтобы Флойд не слишком близко подходил.
6:23. Судья уже устал разнимать боксеров из клинча.
6:22. Флойд продолжает переть, бьет по Полу, как по груше, а тот лезет за обнимашками.
6:22. Шестой раунд, и Логан немножко посвежел. Что происходит? Очень странный бой. Логан давно должен лежать на канвасе.
6:21. И пятый раунд закончился!
6:21. Флойд уже просто выцеливает нокаутирующий удар.
6:20. Логан Пол при смерти практически! Поставьте человеку капельницу! Пропускает удар за ударом. Но как он вообще еще на ногах?
6:19. Хорошо Флойд вмазал слева! Но Логан пока стоит!
6:18. Тем временем пятый раунд уже. Понятно, что Флойд сильно щадит Логана. Немного шоу надо внести. Но пора уже нокаут, Флойд.
6:17. Сейчас мы наблюдаем примерный расклад сил в бое Емельяненко – Джиган.
6:16. Тяжело Логану, двигается он уже с трудом. Это вам не вайны снимать!
6:15. От ударов Пола Флойд уворачивается без проблем. А сам сочно гасит Пола хуками.
6:14. Флойд работает на ближней дистанции, буквально играется с Полом. Стреляет по голове блогера. Логан – добыча.
6:13. Полу вообще не весело. Еще сейчас отмутузят. Возможно, уже в четвертом раунде.
6:12. Флойд начал свое дело! Удар, еще удар, все Логан пропускает.
6:11. Мэйуэзер смеется над Логаном! Да и над нами, похоже, тоже!
6:10. Пол, похоже, поверил в себя! Лупит Флойда как на спарринге, идет в клинч, если надо. Молодец!
6:09. Третий раунд пошел! Флойд показывает Логану роскошные перчатки, а пора бы уже показать темноту в глазах.
6:07. Выкидывает руки Пол, а Флойд уклоняется. Пока очень осторожно ребята разыгрывают миллионы.
6:06. А вот уже и Флойд начал постукивать по Логану! Скоро нокаут уже?
6:05. Ну, и закончился первый раунд, урона пока никакого никто не понес.
6:04. Логан люто месит Флойда! Машет руками, как мельницей, а Мэйуэзер закрывается! ЧТОООО.
6:03. Флойд пока вообще ничего не делает. Дает вымахаться Логану.
6:02. Поддавливает Логан! Флойд уклоняется! Таким муравьем он выглядит на фоне блогера!
6:01. Бой начался!
5:59. А ринг-анонсер – повторюша! Адаптировал фразу Брюса Баффера It's Time. Конферансье с той же интонацией закричал It's Showtime.
5:58. Ну, что. Мужчины уже в ринге. Сейчас будут молотиться! Сэмюэль Бургос – главный судья. Обалдеть, что мы смотрим!
5:56. У Флойда халат помощнее, чем у Пола. Из кожи какой-то рептилии! Дорого-богато!
5:55. Выходит Флойд! С ним какие-то не модные рэперы читают живьем. Ну, Migos покруче будут.
5:54. Весь вечер дождб льет, и не может это не коснуться боксеров. Ринг немного заливает, хоть он и под навесом.
5:53. А вот и старина Флойд! Ждет момента, чтобы выйти в ринг.
5:50. Мы пока ознакомимся с параметрами боксеров. Разница чувствуется.
5:48. Ого, Migos выступают перед боем! Здесь все – Quavo, Offset и Takeoff. Нет только Дюши Метелкина. Жаль, что по трансляции внезапно прервали звук.
5:46. Брателло Джейк Пол поддерживает Логана – ему тоже скоро биться, против Тайрона Вудли, экс-чемпиона UFC.
5:45. Логан выщел с карточкой покемона Черизара за 150 тысяч долларов – это шатаут ютьюб-фэнам.
5:44. Все начинается! Выходит в ринг Логан Пол! В желтом халатике, будто только после бани!
5:41. Когда Мэйуэзер бил Сауля Альвареса, Логан и Джейк снимали вайны про братьев Марио.
5:36. А вот так рубанули Дервина Колину в соглавном событии вечера.
5:34.
КАК ЗАКОНЧИТСЯ БОЙ?
5:32. Пока еще раз напомним правила. 8 раундов по 3 минуты, тренировочные перчатки на 12 унций, бой проходит вне весовых категорий, а потому не будет санкционированным. Если вдруг поединок продлится всю дистанцию, победителя на объявят.
5:27. Флойд тоже в здании!
5:25. Один из главных героев поединка уже на месте.
5:23. Только что закончился соглавный поединок вечера. Баду Джек победил Дервина Колину нокаутом. Это первая досрочная победа вечера, шведский гамбиец просто растоптал венесуэльца.
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