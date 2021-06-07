Опубликовано 07/06/2021 в 02:23 GMT | Обновлено 07/06/2021 в 04:36 GMT

Привет всем любителям бокса и блоггинга! Если вы не спите в ночь с 6 на 7 июня, значит, знаете, какое событие сегодня состоится. Легендарный боксер Флойд Мэйуэзер сразится с не менее великим блогером (23 млн подписчиков в ютьюбе, на секундочку) Логаном Полом!

Не будем говорить, кто фаворит поединка, это и так суперочевидно. Флойд перестанет быть Флойдом, если не переедет зазнайку Логана, но блогер какой-то слишком большой. Пока рубилово не началось, все об этих парнях и правилах поединка читайте здесь . А как начнется, трансляция попрет прямо тут!

Далее актуальные посты будут наверху.

Бокс «Он выживал в бою со мной». Флойд и Пол прокомментировали ничью 6 ЧАСОВ НАЗАД

6:35. Спасибо, что следили за этим поединком с нами! Мы посмотрели что-то странное и необычное, но было круто! Бой Флойда Мэйуэзера и Логана Пола с вами смотрел я, Евгений Нарижный. До встречи!

6:34. Молодцы парни, красиво разыграли свои гонорары! Победителя по очкам тут не будет. Боксеры просто подрались и разошлись – кайф!

6:33. 10 секунд до конца, а Пол уже что-то доказывает Флойду, указывая на зрителей. Все, бой окончен.

6:32. В конце Логан Пол даже задвигался, а Флойд начал уклоняться. Эх.

6:31. Минута до конца боя! И никаких предпосылок к нокауту.

6:30. Обнимашки продолжаются, Пол выживает как может, скоро бороться начнет с Флойдом.

6:29. Восьмой раунд сейчас начнется! Из восьми! ЧТО ПРОИСХОДИТ.

6:28. Логан дышит, как французский бульдог после пробежки. И концентрация внимания потеряна абсолютно.

6:27. Либо ожидания были слишком высокими! Флойд уже прижал Логана к углу ринга, Пол уже не знает, куда ему деваться.

6:26. Логан стучит Флойду по ребрам. Боксеры очень тухлый поединок нам показывают.

6:25. Седьмой раунд сейчас начнется. Мэйуэзеру в принципе вообще все равно, даже если не нокаутирует, ничьи не будет, в рекорд ничего не заносят. Просто изи мани!

6:24. Логан смешнючие джебы проводит, такими и ребенка не вырубить. Просто чтобы Флойд не слишком близко подходил.

6:23. Судья уже устал разнимать боксеров из клинча.

6:22. Флойд продолжает переть, бьет по Полу, как по груше, а тот лезет за обнимашками.

6:22. Шестой раунд, и Логан немножко посвежел. Что происходит? Очень странный бой. Логан давно должен лежать на канвасе.

6:21. И пятый раунд закончился!

6:21. Флойд уже просто выцеливает нокаутирующий удар.

6:20. Логан Пол при смерти практически! Поставьте человеку капельницу! Пропускает удар за ударом. Но как он вообще еще на ногах?

6:19. Хорошо Флойд вмазал слева! Но Логан пока стоит!

6:18. Тем временем пятый раунд уже. Понятно, что Флойд сильно щадит Логана. Немного шоу надо внести. Но пора уже нокаут, Флойд.

6:17. Сейчас мы наблюдаем примерный расклад сил в бое Емельяненко – Джиган.

6:16. Тяжело Логану, двигается он уже с трудом. Это вам не вайны снимать!

6:15. От ударов Пола Флойд уворачивается без проблем. А сам сочно гасит Пола хуками.

6:14. Флойд работает на ближней дистанции, буквально играется с Полом. Стреляет по голове блогера. Логан – добыча.

6:13. Полу вообще не весело. Еще сейчас отмутузят. Возможно, уже в четвертом раунде.

6:12. Флойд начал свое дело! Удар, еще удар, все Логан пропускает.

6:11. Мэйуэзер смеется над Логаном! Да и над нами, похоже, тоже!

6:10. Пол, похоже, поверил в себя! Лупит Флойда как на спарринге, идет в клинч, если надо. Молодец!

6:09. Третий раунд пошел! Флойд показывает Логану роскошные перчатки, а пора бы уже показать темноту в глазах.

6:07. Выкидывает руки Пол, а Флойд уклоняется. Пока очень осторожно ребята разыгрывают миллионы.

6:06. А вот уже и Флойд начал постукивать по Логану! Скоро нокаут уже?

6:05. Ну, и закончился первый раунд, урона пока никакого никто не понес.

6:04. Логан люто месит Флойда! Машет руками, как мельницей, а Мэйуэзер закрывается! ЧТОООО.

6:03. Флойд пока вообще ничего не делает. Дает вымахаться Логану.

6:02. Поддавливает Логан! Флойд уклоняется! Таким муравьем он выглядит на фоне блогера!

6:01. Бой начался!

5:59. А ринг-анонсер – повторюша! Адаптировал фразу Брюса Баффера It's Time. Конферансье с той же интонацией закричал It's Showtime.

5:58. Ну, что. Мужчины уже в ринге. Сейчас будут молотиться! Сэмюэль Бургос – главный судья. Обалдеть, что мы смотрим!

5:56. У Флойда халат помощнее, чем у Пола. Из кожи какой-то рептилии! Дорого-богато!

5:55. Выходит Флойд! С ним какие-то не модные рэперы читают живьем. Ну, Migos покруче будут.

5:54. Весь вечер дождб льет, и не может это не коснуться боксеров. Ринг немного заливает, хоть он и под навесом.

5:53. А вот и старина Флойд! Ждет момента, чтобы выйти в ринг.

5:50. Мы пока ознакомимся с параметрами боксеров. Разница чувствуется.

5:48. Ого, Migos выступают перед боем! Здесь все – Quavo, Offset и Takeoff. Нет только Дюши Метелкина. Жаль, что по трансляции внезапно прервали звук.

5:46. Брателло Джейк Пол поддерживает Логана – ему тоже скоро биться, против Тайрона Вудли, экс-чемпиона UFC.

5:45. Логан выщел с карточкой покемона Черизара за 150 тысяч долларов – это шатаут ютьюб-фэнам.

5:44. Все начинается! Выходит в ринг Логан Пол! В желтом халатике, будто только после бани!

5:41. Когда Мэйуэзер бил Сауля Альвареса, Логан и Джейк снимали вайны про братьев Марио.

5:36. А вот так рубанули Дервина Колину в соглавном событии вечера.

5:34.

КАК ЗАКОНЧИТСЯ БОЙ? Флойд без проблем уработает Пола Блогер совершит апсет десятилетия Ничья на потеху публике

5:32. Пока еще раз напомним правила. 8 раундов по 3 минуты, тренировочные перчатки на 12 унций, бой проходит вне весовых категорий, а потому не будет санкционированным. Если вдруг поединок продлится всю дистанцию, победителя на объявят.

5:27. Флойд тоже в здании!

5:25. Один из главных героев поединка уже на месте.

5:23. Только что закончился соглавный поединок вечера. Баду Джек победил Дервина Колину нокаутом. Это первая досрочная победа вечера, шведский гамбиец просто растоптал венесуэльца.

Бокс Мэйуэзер пощадил Логана Пола. Флойд хочет больше денег 9 ЧАСОВ НАЗАД