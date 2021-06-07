Флойд Мэйуэзер не нокаутировал Логана Пола в первом раунде. И во втором, и в третьем, и даже в восьмом. Бойцы прошли всю дистанцию, заработали кучу денег и отправились отдыхать. Но как вообще возможно, что Флойд не уронил Логана?

Такой исход выглядел максимально предсказуемым и даже более вероятным, чем победа Мэйуэзера, учитывая обстоятельства и условия поединка. Бой не был санкционирован Атлетической комиссией Флориды, и результат не внесут в рекорд спортсменам. Конечно, даже без нокаута Флойд разгромно переиграл и уничтожил Пола, но легенда бокса для статистики постарался бы чуть больше и рубанул блогера в первом раунде. А раз поединок превратился в забаву, Флойду было выгоднее довести его до конца.

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Более легких денег в карьере Мэйуэзера еще не было, даже с Конором пришлось поднапрячься. Флойд наверняка хочет заработать еще 100 млн долларов, и такой открытый финал оставляет пространство для маневра. Логан Пол продержался всю дистанцию с великим спортсменом, и после боя он будет этим не только неимоверно гордиться, но и, вероятно, желать реванша. А почему нет, победитель ведь не определился, и не так важно, что Логан ни разу не потряс Флойда, а Мэйуэзер имел кучу шансов отправить Пола отдыхать.

Но такой поединок уже вряд ли так же мощно продастся. Только совсем отбитые фанаты Пола захотят смотреть сиквел обнимашек Пола с Флойдом. Куда перспективнее заруба с младшим братом Логана, Джейком. Мелкий и в боксе поуспешнее будет: если рекорд Логана Пола до боя с Флойдом был 0-1, то у Джейка – 2-0, и оба раза нокаутами. Скоро Пол-младший подерется с бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли. Если Джейк победит, то очень вероятно, что следующий бой он проведет с Мэйуэзером. И деньги там будут намного серьезнее, чем в поединке, который мы посмотрели утром 7 июня.

Флойд Мэйуэзер – Логан Пол Фото: Getty Images

Джейк ярче и интереснее брата в том, что касается спорта и трэштока. Два нокаута против спортсменов, баскетболиста и экс-чемпиона двух ММА-промоушнов, дерзкие выпады против того же Мэйуэзера, когда брат Логана украл у Флойда кепку – все это намекает, что заруба с легендой возможна. Да и зачем намеки, если сам Мэйуэзер говорил о планах провести такой поединок. Мотивация ясна: если Логан Пол выжил с Флойдом, значит, Джейк выступит как минимум не хуже? Совсем не факт, но интрига здесь точно имеется.

А Логан найдет нового оппонента. Он тоже вышел победителем – не лег от ударов величайшего боксера современности. Теперь нужно искать новые вызовы. Например, подраться с Майком Тайсоном, который был уверен, что Флойд уложит Пола. 54-летний ветеран и 26-летний блогер приведут себя в один вес и закатят интересный бой. Только нет уверенности, что он не закончится так же, как сегодняшний.

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