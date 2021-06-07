Легендарный боксер Флойд Мэйуэзер не сумел нокаутировать блогера Логана Пола в выставочном поединке, который завершился вничью. Оба участника боя прокомментировали результат.
«Он выживал в бою со мной, – цитирует Флойда Seconds Out. – Каждый раз, когда я доносил свой удар, он клинчевал. Но он большой парень. Насколько помню, у него есть опыт в борьбе. Я подтверждаю, что так и есть. В этом он хорош. Хорошо держит. Но у меня нет оправданий. То что он простоял все восемь раундов – победа для него. Он счастлив, что смог продержаться со мной столько времени».
«Больше никогда не хочу ни от кого слышать, что есть что-то невозможное, – заявил Пол в комментарии
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. – Тот факт, что я здесь с одним из величайших боксеров всех времен – один из величайших моментов в моей жизни. Большая честь – разделить с ним ринг. Это самая крутая вещь на свете. По нему очень сложно попасть. Что дальше? Не знаю. Может, реванш Мейуэзер – Пол?»
- Бой не был санкционирован Атлетической комиссией Флориды из-за разных весовых категорий боксеров.
- Победа засчитывалась только нокаутом, но Пол выстоял под натиском легенды весь поединок.
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