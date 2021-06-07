Блогер Логан Пол не исключил, что в будущем проведет поединок против своего брата Джейка Пола.

«Бой с Джейком Полом? Я не знаю, бро. Вы знаете, что мы любим друг друга. Но мы также любим устраивать большие шоу. Возможно, в будущем. Дайте нам немного времени, чтобы немного акклиматизироваться в этом виде спорта. Я думаю, из-за того, что мы так хорошо преуспели на ютьюбе и других сферах, люди требуют высоких стандартов. С которыми мы рады столкнуться и соответствовать им настолько, насколько возможно, но, в конце концов, мы только начинаем.

Мне 26 лет, пацану – 24. Кто знает, что произойдет, когда мне будет 30, где буду я и он», – приводит слова Логана Пола ESPN

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Логан Пол провел восьмираундовый поединок с Флойдом Мэйуэзером. Победитель не определился, так как бой не завершился досрочно, а очки не считались из за несанкционированного статуса поединка.

Джейк Пол 28 августа подерется с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли.

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