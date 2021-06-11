Русский боец Вячеслав Дацик вновь победил камерунца Тайсона Дижона по правилам бокса. В показательном поединке на турнире в подмосковном Красногорске Дацик выиграл единогласным решением судей.

Дижон вышел на коротком уведомлении после проблем предыдущего соперника Рыжего Тарзана с визой и появился на афишах за три дня до боя. На церемонии взвешивания Слава оказался тяжелее камерунца на 28 кг – 120 килограммов у Дацика против 92 кг у Дижона. Соперники уже встречались на ринге. В феврале 2020 года Дацик досрочно победил нокаутом в четвертом раунде.

«Что мне уже во второй раз дают этого пижона? Дайте тогда уж нормального Тайсона! Владимир Хрюнов на ринге пообещал [организовать бой против Майка Тайсона] в «Лужниках». Посмотрим. Это было бы интересно», – заявил Вячеслав в интервью после победы (цитата по сайту «Матч ТВ» ).

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Рыжий Тарзан также прокомментировал возможный поединок с Александром Емельяненко.

«Во-первых, Саша боится меня, называет какие-то мифические суммы. Я сейчас дерусь по боксу, а Владимир Хрюнов как великий промоутер может организовать этот бой. Было бы интересно. Готов убивать Емельяненко в любом регламенте.

Не думаю, что он долго протянет на ринге. Витают слухи, что он не сдает медобследование перед боями, что у него гепатит. Так что, возможно, этот бой и не состоится. Не хотелось бы во время боя получить от Саши подарочек. Что я слышал о нем? Вообще ничего. А он что, уже перестал бухать?» – спросил Дацик (цитата по сайту «Матч ТВ» ).

В декабре 2019 года русского бойца приговорили к году колонии за незаконное пересечение границы с Эстонией, но в ноябре 2020-го он вышел на свободу.

С тех пор Дацик провел два поединка по правилам бокса и в обоих победил досрочно нокаутом.

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