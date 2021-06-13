Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.

«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать», – цитирует Поветкина агентство «РИА Новости».

41-летний Поветкин провел последний поединок на профессиональном ринге в марте 2021 года. Он уступил техническим нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту в реванше. Ранее в августе 2020-го Александр сенсационно нокаутировал Уайта апперкотом и завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе по версии WBC.

Бокс Дацик победил Дижона – попросил Тайсона, атаковал Емельяненко 11/06/2021 В 17:38

В мае 2016-го Поветкин попался на использовании мельдония, его исключили из рейтингов ведущих боксерских организаций за применение запрещенных препаратов.

В 2013 году Александр единогласным решением судей уступил украинцу Владимиру Кличко в московском спорткомплексе «Олимпийский». Он потерял титул WBA и лишился возможности взять еще четыре пояса украинца.

Бокс «Возможно, в будущем». Логан Пол – о бое против брата Джейка 07/06/2021 В 17:44