Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Александр Поветкин объявил , что закончил профессиональную карьеру. 41-летний боксер провел последний поединок меньше трех месяцев назад и проиграл техническим нокаутом в реванше Диллиану Уайту.

Это решение не было внезапным – даже после финального поражения промоутер Андрей Рябинский признавал, что будет уговаривать Поветкина уйти из бокса. «Таких, как Поветкин, можно по пальцам пересчитать среди российских боксеров. Мы вылезли с ним из двух допинговых скандалов, которые непонятно откуда взялись. Много всего было. Я долго уламывал Сашу завершить карьеру. Конечно, любой боец хочет продолжать выступать дальше, это всепоглощающее желание», – подтвердил Рябинский (цитата по агентству «РИА Новости» ).

Андрей Рябинский и Александр Поветкин Фото: Getty Images

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Но и другие важные люди из индустрии отреагировали на завершение карьеры Александра. «Это осознанный шаг. Поветкин сделал максимум, что мог, и даже больше. Даже грустно немного от этого. Выбили последнего нашего Минотавра в супертяжелом весе. Но конец одного пути – всегда начало нового», – заметил в комментарии агентству ТАСС экс-чемпион мира Денис Лебедев.

«Александр – выдающийся боксер, олимпийский чемпион, который всегда достойно представлял нашу страну на ринге, провел много ярких боев. Его решение завершить карьеру достойно уважения, я считаю, что никто лучше самого боксера не знает, когда приходит это время. За спиной Саши целая история, и я надеюсь, что новое поколение будет учиться и расти на его боях», – пожелал президент Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

«Один из самых величайших российских боксеров, который подарил нашим болельщикам яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Он входит в совет чемпионов и посещает наши мероприятия», – согласился генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

«Я не ожидал такого решения Поветкина, он принял правильное решение. Основная причина – потерял тот огонек, который включал в работу. Прежде всего – здоровье, Александр, как никто другой, должен смотреть за своим здоровьем. У него есть семья, близкие, родные. Заниматься детками – самый большой кайф», – высказался бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю (цитата по «Чемпионату» ).

Александр Поветкин проводит мастер-класс с детьми, 2019 год Фото: Getty Images

«Рад этой новости после последнего поединка. Саша сам со мной советовался, мы с ним разговаривали. Я ему советовал завершить карьеру. Также знаю, что и его менеджер об этом говорил. Все близкое окружение Саши хотело, чтобы он на этом закончил. Это прекрасная новость, теперь перед Сашей новые горизонты. Если говорить о новости, что он продолжит заниматься общественной деятельностью, то у него большая известность. Любой его приход в какую-либо отрасль будет очень интересным. У него все получится», – сообщил экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд (цитата по «Спорт-Экспрессу» ).

«Именно Александр пробудил во мне интерес к боксу, особенно к тяжелому весу. Уж молчу, что за него я болел больше, чем за любого другого нашего боксера, который когда-либо выступал. Для меня это большая грусть, разочарование, что однозначно у него была очень сложная карьера. Там были несправедливости с допингом, было очень много подводных камней.

Пока я не вижу, не в обиду другим ребятам, полноценной замены Александру. Если брать MMA, там чуть по-другому дела обстоят, чем у нас в боксе. Мирового уровня однозначных звезд в России очень мало. У нас есть хорошие, молодые ребята, но они еще далеки от того уровня, на котором был Александр», – заявил русский боец смешанного стиля Александр Шлеменко.

Александр Поветкин Фото: Getty Images

«Мы виделись с ним неделю назад в Санкт-Петербурге. Я понял, сколько много он сделал в боксе. Поветкин – великий человек, это целая эпоха. Это лучший из боксеров-профессионалов, с кем мне приходилось работать. Это его право принять такое решение. Думаю, что возраст, все-таки, взял свое», – посчитал промоутер Владимир Хрюнов.

Сам Александр Поветкин отказался от продолжения карьеры в качестве промоутера и рассказал журналистам, что займется бизнесом. Также боксер не отрицает, что может вернуться на ринг, и проведет выставочный бой. «Почему бы и нет? Пусть платят. Конечно. Я и хочу выступить в таком поединке. Я перенес коронавирус, но уверен, что скоро поправлюсь и все будет нормально», – сказал Поветкин агентству ТАСС. Так что, возможно, русский тяжеловес закончит вовсе не после тяжелого нокаута от Диллиана Уайта, а собственным мощным апперкотом.

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