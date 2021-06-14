Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин рассказал, чем займется после завершения спортивной карьеры.
«Трудно сказать, чем буду заниматься. Наверное, буду больше с молодежью работать, что-то подсказывать. Бизнес? Какой из меня бизнесмен? Мой лучший бой? Трудно сказать, наверное, с Такамом. С ним хороший бой был», – приводит слова Поветкина ТАСС.
- 13 июня Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.
- В мае 2016-го Поветкин попался на использовании мельдония, его исключили из рейтингов ведущих боксерских организаций за применение запрещенных препаратов.
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