Джастис Хуни победил Пола Галлена техническим нокаутом в финальном раунде 10-раундового поединка в супертяжелом весе.

Боксер оказался в нокауте на исходе первой минуты 10-го раунда – после апперкота он потерял равновесие, поскользнулся на канвасе, и Хуни осталось нанести финальный хук. По словам Галлена, ему сломали ребра уже во втором раунде.

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39-летний боксер потерпел первое поражение в карьере, его рекорд стал 11-1-1.

22-летний Хуни одержал пятую победу и ни разу не проиграл в профессионалах, он примет участие на Олимпиаде в Токио.

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